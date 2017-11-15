高美濕地木棧道封閉卻沒維修？在地商家不滿

2017-11-15 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局於11月6日至12月1日封閉高美濕地木棧道進行歲修，但當地商家投訴木棧道封閉後卻不見廠商進入施工，造成遊客不便，並影響商家生意；農業局台中市海岸資源漁業發展所長黃育珍表示，封閉後進行勘察及備料等前置作業，並非沒有在做事，今天廠商已進場施工。

高美濕地木棧道自6日起封閉，當地商家表示，木棧道封閉導致遊客不來，致高美濕地變得冷冷清清，附近商家及停車場營收也掉了8、9成，有些停車場一天營收只有100元，甚至連旅行社預約的導覽解說行程，也取消將約20幾團，但封閉後卻不見有廠商進場施工，實在太誇張，要求台中市政府盡速督促廠商儘快進行木棧道的維修，對當地商家和遊客才是雙贏。

台中市海岸資源漁業發展所長黃育珍表示，維修第一階段工作是派員逐段先行檢修木棧道下方螺絲及結構是否有鬆脫與缺損情況，以便作為後續木板更換與護木漆塗裝作業依據，並據此估算施工數量及進行材料備料等工作。

黃育珍說，因檢修需配合潮汐作業，致前置作業時間較長，目前已檢修完畢，並已完成備料，今天並派員進場施工，開始進行拆裝及木板更換與護木漆塗裝作業等，造成遊客不便，深感抱歉，將持續督促廠商在環境許可及確保安全的前題下加速施工，以提前完工為目標，以提供遊客一個安全又美觀的遊憩空間。

農業局並指出，木棧道封閉期間，僅木棧道及永續利用區無法進入，高美濕地景觀橋、堤防及觀景涼亭、解說半島等仍持續開放，不受影響。