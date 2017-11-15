貨車司機瘦身有成 換發身分證被刁難1小時

2017-11-15 13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市張姓貨車司機，婚後胖到150幾公斤，為了健康，他決定動刀減重，術後成功減重80多公斤，但卻被換發新身分證時，因瘦身前後外貌差異太大，被戶政人員刁難1個多小時，張男說，當下雖然有點不開心，但看到自己瘦身有成，還是覺得很值得。

張先生說，10年前他還是胖子時，找工作相當不順，有次去應徵客運司機，客運高層見他體重破百，擔心他萬一開車載客上路時，突然出現心血管症狀，恐危及旅客安全；某次他去應徵夾子車司機時，因工作須爬上爬下，也被公司嫌他胖，不肯錄取他。

因牟職不順，加上健康因素，張先生決定減重，曾吃過減肥藥，但效果不好，後來他決定動刀接受胃繞道手術減重，手術雖然成功，但術後幾年，開始出現進食後上腹疼痛，並且有嚴重嘔吐的現象，經回診後，確認為為腸沾黏所造成的腸道阻塞，經二次動刀，才把症狀化解。

不過今年初，張先生又出現腹痛嘔吐症狀，甚至症狀比之前還嚴重，讓他苦不堪言，經檢查後，發現原本沾黏的腸道再度沾黏，並且扭轉了90度，致使腸道蠕動不順，引發腸阻塞。經第三次手術後，已超過8個月沒有任何腸阻塞復發的現象。

義大醫院外科部長蔡明憲指出，減重手術後發生腸阻塞，通常是個人體質因素所造成，不過可以透過微創手術和放置入具有減少沾黏以及促進腸道傷口修復功能的生物制劑，讓患者在一個星期就順利出院而且恢復工作。

減重手術後30天內是手術併發症最容易發生的期間，比例約在2至4%之間，目前義大醫院已連續2百例減重手術個案沒有術後30天內嚴重併發症的佳績，95%以上都可以在術後48小時之內順利平安出院。