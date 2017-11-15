不用在等老半天 國人入境澳洲可用智慧閘門

國人海外旅行一大利多！澳洲政府本年11月6日正式宣布，我國成為第16個可以使用澳洲入境智慧閘門（Arrival Smartgate）的國家，國人往後入境澳洲將不再需要經過冗長排隊通關程序。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-15 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕國人海外旅行一大利多！繼台美於本月1日啟用兩國人民互惠使用自動查驗通關系統後，澳洲政府也於本年11月6日正式宣布，我國成為第16個可以使用澳洲入境智慧閘門（Arrival Smartgate）的國家，國人往後入境澳洲將不再需要經過冗長排隊通關程序。

移民署指出，我國國民只要年滿16歲且持有效電子晶片護照，不需事先申請，只要由澳洲的阿德雷得、布里斯本、凱恩斯、達爾文、黃金海岸、墨爾本、伯斯及雪梨等8個主要國際機場通關入出境，就可以使用其入境智慧閘門。

澳洲早於2014年起將我國列為智慧閘門試用國，經數年測試及技術改進後，澳洲政府正式宣布將我國納入可使用智慧閘門的國家，顯示我國護照在安全性及防偽性等面向獲得澳洲政府的認可。

移民署還說，澳洲政府曾就兩國互惠使用對方機場的自動查驗通關系統與我國交換意見，移民署現正研擬未來澳洲人民來台使用我國自動查驗通關系統（e-Gate）相關事宜，強化兩國人民旅遊及交流活動的便利性。