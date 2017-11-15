台南有國小校長被爆體罰身障兒、講粗話

台南市議員林燕祝秀出小朋友屁股布滿藤條傷痕的照片。（林燕祝提供）

2017-11-15 13:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市又傳學校不當體罰輕度身心障礙孩子事件！市議員林燕祝今天質詢爆料，南市溪北某國小校長，以藤條體罰學生，其中包括一名身心障礙孩子，她並秀出小朋友屁股布滿藤條傷痕的照片，質問台南市長李孟諺和教育局長陳修平，為什麼5月1日體罰事件發生至今，教育局還沒對體罰的黃姓校長做出懲處？

另外，林燕祝也秀出黃校長在學校LINE群組的對話，指校長竟說「下次邀請各位大哥來觀課！觀課如走妓院，來一次幹一次！保證爽」，還有要求買藤條的對話，質疑身為一個校長，竟然講出這種不雅的話，事後卻說帳號被盜用，這誰會相信，她質問後來有老師向教育局陳情，為何教育局查了半年仍沒有任何下文？

林燕祝表示，根據她掌握老師投訴的資料，老師說當天校長共體罰4名學生，共2男2女，除了目前就讀6年級的該名心障礙孩子外，其他2人今年已畢業，另一名4年級的女學生已轉學。

教育局長陳修平說，這不是單一案子，教育局已組專案小組，請督學調查。

林燕祝則質疑，不是單一案件？那這樣的校長還適任嗎？小朋友遭藤條打屁股是事實，要求李孟諺和陳修平重視校長適任問題，不要讓校園再發生不當體罰事件。

李孟諺表示，他會請教育局去了解。

黃姓校長則表示，當天，因學生破壞滅火器及吵鬧，為要制止他們，他拿棍子敲桌子制止時，棍子強彈出去弄到的，他並沒打體罰孩子。教育局和社會局已先後調查5次，該名孩子會說謊，5次說的都不一樣，其他3名孩子也都說沒有，報告調查得清清楚楚。至於對話部分，是他複製1名學長的臉書時，複製錯了才傳出去，並非他本意。而買藤條是要做彩球教具用，並非體罰用的，該名投訴的老師，因曾被記過處分過才四處投訴。

教育局下午表示，有關南市某國小於106年5月1日發生疑似體罰學生案，該局在接獲檢舉後，當天即派員赴該校調查，惟為保護學生身心並確實釐清案情，該局謹慎處理此案，期間共赴該校調查訪談2次及召開2次校長考核小組會議，認定校長確有體罰事實，已予以行政懲處，將再加強督導，希望各校校長以身作則，學校能落實學生「零體罰」教育。另有關該校長疑似在通訊軟體發布不當言語，會再進一步查處，依事實予以適當處置。

（14：12 更新）