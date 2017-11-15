路平「破功」引民怨 南投縣府誠信受考驗

2017-11-15 12:47

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市對外要道民族路，20多年來路面首度重新完成封層，恢復平坦新面貌，怎料，不到1週又「破功」，14日部分路段又重新開挖，直至今日上午10時許完工才解除交管，引發民眾怨聲載道，並質疑縣府誠信度及公信力。

縣府工務處長陳錫梧解釋，依「南投縣道路管理自治條例」規定，民族路除非管線爆裂等意外因素，否則3年內不得開挖，違者可處5萬至10萬不等罰款，因此，得知自來水公司在民族路與南陽路交叉路段附近進行路面開挖工作後，也立刻派員前往了解、調查，結果確認原因是老舊管線爆裂造成的意外，雖然並未違反規定，但也嚴格要求水公司在管線修補完工後，一定要將路面確實回填恢復平坦。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，縣府在南投市區如火如荼進行污水下水道工程，導致施工路段路面出現損壞，原本是原無可厚非之事，惟本月3日縣長林明溱帶縣府團隊實地會勘後，也立刻兌現承諾，將污水下水道工程已開挖完畢的民族路重新施作AC封層，以致市民一見路面又重新開挖後，除了憤慨以外，也憂心會如沙漠「海市蜃樓」般，平坦路況一下子就消失變成過去凹凸不平、坑坑洞洞的情形，紛紛向該黨部及其縣議員陳情，盼能善盡監督縣府職責。

曾琮愷進一步表示，南投市可說是中台灣路面最破爛的城市，試想民族路整條道路花費300多萬元重新鋪設，結果不到一個禮拜路面又開始開挖，或許原因真如縣府所言是一場意外，但也難怪市民有種「地無三日平」的感嘆﹗若連基礎的建設都做不好了，又怎遑論發展觀光?值得縣府檢討、省思。