婦砸百萬疑吃保健食品害命 家屬控直銷商無良

2017-11-15 12:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一名黃小姐投訴，指母親被直銷商洗腦，購買近百萬元保健食品，黃母長期服用後，10月初引發酸中毒，併發敗血症和器官衰竭身亡，家屬質疑是來路不明的保健食品惹禍，打算提告為亡母討公道，記者撥打業者電話，目前未取得回應。

黃小姐指控，母親患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，按時看診、服藥，病情控制得宜，但受到直銷商鼓吹，購買大量保健食品，10月9日突然全身癱軟送醫急救，10月12日病情惡化昏迷不醒，引發敗血症、酸中毒、腎功能不全等併發症，宣告不治，事後她發現母親房裡竟有多達800瓶保健食品，金額近百萬元，痛斥直銷商可惡、無良。

黃小姐說，母親分別向2家通路商購買保健食品，直銷團體定期安排課程，宣稱吃保健食品顧身體，每次半小時，參加後可獲集點章，集滿一定數量兌換贈品，母親被誘導落入圈套，吃了來路不明的保健食品，導致喪命。

新北市議員黃俊哲今天陪同黃小姐召開記者會指出，主管機關放任直銷商以不當手段銷售保健食品給民眾，消費者耗費鉅額金錢，恐造成家庭不睦，甚至因濫用保健食品危害健康，他要求新北市消保官及衛生局，加強取締不當銷售保健食品情形，並呼籲公平交易委員會介入調查。

記者致電2家通路商，至截稿前未接聽電話，無法取得回應。