婦砸百萬疑吃保健食品害命 家屬控直銷商無良

2017-11-15 12:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一名黃小姐投訴，指母親被直銷商洗腦，購買近百萬元保健食品，黃母長期服用後，10月初引發酸中毒，併發敗血症和器官衰竭身亡，家屬質疑是來路不明的保健食品惹禍，打算提告為亡母討公道，記者撥打業者電話，目前未取得回應。

黃小姐指控，母親患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，按時看診、服藥，病情控制得宜，但受到直銷商鼓吹，購買大量保健食品，10月9日突然全身癱軟送醫急救，10月12日病情惡化昏迷不醒，引發敗血症、酸中毒、腎功能不全等併發症，宣告不治，事後她發現母親房裡竟有多達800瓶保健食品，金額近百萬元，痛斥直銷商可惡、無良。

黃小姐說，母親分別向2家通路商購買保健食品，直銷團體定期安排課程，宣稱吃保健食品顧身體，每次半小時，參加後可獲集點章，集滿一定數量兌換贈品，母親被誘導落入圈套，吃了來路不明的保健食品，導致喪命。

新北市議員黃俊哲今天陪同黃小姐召開記者會指出，主管機關放任直銷商以不當手段銷售保健食品給民眾，消費者耗費鉅額金錢，恐造成家庭不睦，甚至因濫用保健食品危害健康，他要求新北市消保官及衛生局，加強取締不當銷售保健食品情形，並呼籲公平交易委員會介入調查。

記者致電2家通路商，至截稿前未接聽電話，無法取得回應。

  • 新北市黃小姐指控直銷商以洗腦方式誘導母親購買並食用大量來路不明的保健食品，導致喪命。（記者賴筱桐攝）

    新北市黃小姐指控直銷商以洗腦方式誘導母親購買並食用大量來路不明的保健食品，導致喪命。（記者賴筱桐攝）

  • 黃小姐的母親砸下近百萬元購買各種保健食品。（記者賴筱桐攝）

    黃小姐的母親砸下近百萬元購買各種保健食品。（記者賴筱桐攝）

  • 家屬指控直銷商以集點兌換贈品手法誘導黃母購買大量保健食品。（記者賴筱桐攝）

    家屬指控直銷商以集點兌換贈品手法誘導黃母購買大量保健食品。（記者賴筱桐攝）

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