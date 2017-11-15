國1幼獅交流道 今晚10點至明早6點雙向封閉

國道1號幼獅交流道今晚10點至明早6點雙向封閉。（記者李容萍攝）

2017-11-15 12:42

〔記者李容萍／桃園報導〕國道高速公路局拓建工程處為辦理國道1號幼獅交流道改善工程施作跨越高速公路主線預力箱型梁吊梁作業，訂於今晚10點至明天清晨6點，施工封閉國道1號幼獅交流道路段（66.65K~68.1K）南北雙向主線交通及高速公路上方幼獅工業區內的青年路跨越橋雙向交通。

道路施工交通封閉期間，國公局籲請用路人依據下列行車改道規劃路線通行：

國道1號南下北上車輛：施工封閉期間，幼獅交流道的匝道仍然開放通行，主線南下或北上的車輛，一律先從出口匝道駛離高速公路，再接續入口匝道駛入主線續行。為避免所有車輛均集中利用既有匝道「先出後入」反而造成壅塞，長途車輛仍建議改由五楊高架通行，大型車輛則建議由平鎮系統交流道及楊梅交流道繞行台66線快速公路及台1線再進入國1續行。

幼獅工業區內穿越性車輛：由於連絡工業區東區與西區的青年路跨越橋也因施工必須封閉，西藏區欲進入高速公路的車輛僅能通行南下入口匝道往南，而東區的車輛則僅能由高速公路的北上入口匝道往北。至於西區欲進入北上入口匝道的車輛、東區欲進入南下入口匝道的車輛以及東西區間往來的車輛則請繞行幼獅路續行。

國道高速公路局拓建工程處說，幼獅路段的高速公路主線於夜間施工管制期間，車輛請先由最外側的出口匝道離開主線，過了青年路後即可由入口匝道再次進入主線行駛，請駕駛務必減速並依據現場指示的速限行車。