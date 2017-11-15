民眾檢舉黑心食品 議員質疑中市府拖延9個月

2017-11-15 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府衛生局配合檢警10月底在烏日區大廟口食品公司，查獲「QQ特級冬粉」產品標示不實及關廟麵等16項逾期食品。市議員楊正中今天質詢時指出，民眾1月向市府檢舉，衛生局卻拖延9個月才去稽查，這些黑心食品早被消費者吃下肚。衛生局解釋，該案涉及司法，接獲檢舉後，即通知檢調並持續配合辦理，未來將透過檢警衛食安平台提升蒐證稽查效率，加速破案。

楊正中表示，衛生局今年1月就接獲民眾檢舉大廟口食品，市府遲遲不作為，沒有找檢舉人面談，也未在第一時間保留證據，放任證據消失，直到10月27日才前往稽查，這中間經過春節、中元節，都是乾貨銷售旺季，衛生局縱容黑心食品流竄，讓台中市民吃了9個月的黑心食品。

楊正中也說，他的助理昨晚前往雜貨店、小型超市，仍可買到大廟口的關廟麵，其中一包的包裝袋底部以膠帶黏貼，和其他以機器封口的包裝不同，他懷疑廠商更換內容物重新封裝。

衛生局長呂宗學表示，食安問題若涉及司法層面，依規定必須通知檢調展開蒐證，若單純行政檢舉案，則由衛生局馬上展開稽查。大廟口食品案因涉及刑事責任，衛生局收到檢舉後，立即通報檢調，檢調經過監聽蒐證，確實獲得具體事證後，10月通知衛生局展開聯合稽查。

衛生局食品藥物管理科長傅瓊慧進一步說明，該案是檢舉人在1月3日向1999檢舉，衛生局獲報後，1月5日通知檢舉人訪談，但檢舉人表明不便受訪，該局當日即簽辦移送地檢署偵辦。

傅瓊慧強調，市府尊重司法偵辦，也避免打草驚蛇，破壞相關事證，通報檢調單位後，持續關心案件辦理進度，希望司法單位盡速展開稽查。另外，為再提升辦案效率，衛生局未來將透過檢警衛食安平台進行跨單位溝通協調，希望往後任何檢舉案件都能夠加速辦理。