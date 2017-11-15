全球氣候變遷指標 台灣倒數第七名

全球氣候變遷指標排名公布，台灣名列倒數第七名。（圖檔資料為學著徐光蓉提供）

2017-11-15 12:33

〔記者李欣芳／台北報導〕刻正在德國波昂的聯合國氣候變化綱要公約第23次締約國大會今天公布全球「氣候變遷表現指標」（Climate Performance Index），評估總溫室效應氣體排放的現況、趨勢及與增溫控制在攝氏兩度目標等差距，根據台大大氣科學系教授徐光蓉搶先拿到的資料，台灣名列第54名，為全球倒數第7名。排名在台灣之後的是哈薩克、美國、澳洲、南韓、伊朗與沙烏地阿拉伯。

不過，由於蔡政府正積極推動再生能源，台灣則在「再生能源發展趨勢」評比項目中，是所有評估參數中排名最前面的，第22名，也是過去評估中表現最佳的部分。

這次主辦單位認為沒有國家值得前3名, 所以排名順延3位。因為評估方式改變，除了過去名列前茅的瑞典是第4名（實際上是第1名）， 立陶宛第5名、摩洛哥第6名；台灣名列第54，與過去相較名次下滑2名。

台灣自2009年起整體排名是54 （2009）, 55 （2010）, 52 （2011）, 49 （2012）, 52 （2013）, 52 （2014）, 54（2015）, 52（2016）, 52（2017）與 54（2018）; 可以看出台灣在全球排名沒有多少改變, 顯示多年來雖有相關法案的設置, 執行成果有限。