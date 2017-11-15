淹水災損等無補助 冬山鄉民盼從寬認定

宜蘭縣10月14日逢豪大雨，冬山鄉武淵村十餘戶住戶受災，即使地基已墊高50公分，屋內仍進水，高度達30公分。（記者張議晨攝）

2017-11-15 12:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣10月14日逢豪大雨，冬山鄉武淵村傳出淹水災情，即使住戶地基墊高半公尺，住宅內仍水淹30公分，但因低於淹水補助門檻的50公分，相較五結錦草社區災情，縣府允諾從寬認定，武淵災民苦等1個月，卻無補助機會，盼縣府一視同仁，給予同樣待遇。對此，縣府解釋，從寬僅認定到45公分，但武淵水淹僅30公分，遠低於補助門檻。

宜蘭縣10月14日碰到豪大雨，當天造成五結鄉錦草社區淹水災情，水淹超過80公分，災後鄉民認為淹水是人禍，大動作向縣府抗議，盼縣府從寬認定災損，並獲縣府允諾。

不過，同樣傳出淹水災情的武淵村，卻未獲補助待遇，冬山鄉民代表楊弘旻直言，武淵許多住戶地基墊高50公分，住宅內仍淹水30公分，顯示當天災情慘重，雖然受災戶少，但災民同樣有苦衷，盼有關單位協助。

對此，縣府解釋，依法水淹50公分以上才有補助，五結淹水的從寬認定標準，僅將條件下修5公分，如47、48、49公分均認列災損，但武淵水淹僅30公分，未達補助門檻，不過，若有民眾陳情，會再請村里幹事前往了解。