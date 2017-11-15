「北北基好玩卡」明開賣 最高省下6成旅費

北北基好玩卡明日開賣，限量10萬張。（記者蔡亞樺攝）

2017-11-15 12:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市觀光傳播局與新北市觀光旅遊局、基隆市交通旅遊處攜手合作，推出「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」，網羅12處熱門景點，創造多種旅遊Freestyle，持卡便能無限暢遊北北基，最高能省下60％旅費，明日起正式開賣，限量10萬張，北市府盼藉此吸引更多自由行旅客。

觀傳局指出，「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」分為無限暢遊卡與交通暢遊卡兩種。無限暢遊卡參考世界各大城市Day Pass，例如首爾探索卡、關西週遊卡等，針對海外觀光客所設計，可不限次搭乘台北捷運、北市與新北市公車及5條台灣好行路線，並可通行北北基12處景點。

無限暢遊卡共有3種票券形式，分別是1日券（1200元）、2日券（1600元）及3日券（1900元），以3日券為例，可到訪包括台北101觀景台、故宮博物館、士林官邸正館、淡水魚人碼頭渡輪、金瓜石黃金博物館、野柳地質公園、朱銘美術館等12處景點，總價值達2170元。

觀傳局表示，好玩卡隨卡附贈指南，除了詳細的說明，還提供多種優惠，涵蓋點水樓小籠包買1送1、花間蜜蔬食料理餐廳憑卡送鬆餅等，其中持無限暢遊卡還能免費兌換李亭香餅店姻緣餅1組。

北北基3市今早在北市府1樓大廳舉行開賣記者會，北市吉祥物「熊讚」現身強力代言，韓國知名網紅Summer透過影片分享無限暢遊卡的使用心得。出席記者會的北市副市長陳景峻說，好玩卡如同香港八達通卡，可搭捷運、公車，到各景點吃美食都有優惠，讓來台旅遊「1卡在手無限暢遊」。