環署：8年內火力發電增100億度 但空污減35％

環保署指出未來8年火力發電增加，但空污會減少。（記者楊綿傑攝）

2017-11-15 11:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府推動能源轉型，核電3部機組也停機中，經濟部日前喊出2020年燃煤發電占比將從45%提高至50%，引發全國對空污狀況可能愈趨嚴重的疑慮，環保署副署長詹順貴今召開記者會澄清，為因應能源轉型，未來8年火力發電發電量雖然將增100億度，但在提升防污設備之下，空污將逐步減少3成5，且也修正2020年時燃煤發電占比將減至43%。

燃煤發電廠常被指為是空污最大元凶，政府為尋求能源轉型增加燃煤發電占比，就曾被環團抨擊，政府喊要減碳，卻越減越多，燃煤需求量甚至還在增加，燃煤電廠也不斷興建，這些也將造成更多的人因為空氣污染早死。

詹順貴不諱言，今年火力發電發電量提升到1512億度，空污量及排碳量的預估值確實可能達到高峰，包括溫室氣體排放量達272百萬公噸、台電火力電廠所產生的空污量則達10萬公噸。但是從明年起這兩項數據會一路往下，到2020年時，火力發電會持續往上增加到1612億度，但是溫室氣體排放量將降至239百萬公噸、台電火力電廠空污排放總量也將大減到6.5萬公噸。

會呈現如此結果，詹順貴解釋，這是透過對機組逐一盤點，要求增設污染防制設施，新電廠用超超臨界去取代舊的機組，若是舊機組但要營運較久的，增設污染防制設備，這些對空污改善都有幫助。他舉例如林口超超臨界的機組不論在硫氧化物、氮氧化物、總懸浮微粒等都是符合最低排放的標準。

詹順貴說，目前已經進行包括針對台電、中油、中鋼等國營事業的污染減量盤點，並推出各項計畫去進行改善，後續將推動民營電廠空氣污染減量，加速汰換既有燃煤機組，並提升防制效率。詹也提到總統蔡英文曾經明確指示，只要是既有技術做得到的，經費絕對不是問題，以改善空污為要務。

在減碳部分，詹順貴提到，減碳目標行政院已經核定，本來去年年底要端出來，到現在才拿出來是因為更嚴謹討論各個行動方案。詹指出，能源部門是排碳主要來源，所以從能源結構來改變，從燃煤陸續改燃氣，溫室氣體就會達到減量，其他包含地方部門、交通部門都會進行。而第一階段看起來減2%好像很小，但其實相較於南韓、新加坡，第一期都比他們更加嚴格。

對於燃煤發電的增減占比，詹順貴則說，台電在5月時確實認為2020年燃煤發電會占50%，但後來為了要達成溫室氣體減量目標，透過溫減法要求，對能源配比進行調整，確定2020年會降到43%，也希望藉此進行澄清。

詹順貴也強調，能源轉型會在穩定供電的前提下進行，也不會為了核家園的目標，犧牲人民的健康權益。只是目前空污狀況是過去幾十年來全球強調經濟發展的結果，要改變並非三五年的事，也難以回復到數十年前的狀況，但是改善的期程跟路徑，政府都在進行中。