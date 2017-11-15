竹市改造昔日將軍村 明年變身創新式圖書館

被稱為將軍村的新竹市金城新村將活化轉型為將軍村開放圖書園區，今天舉行動工典禮。（記者洪美秀攝）

2017-11-15 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕被新竹市文化局登錄為歷史建築，有將軍村美稱的昔日眷村「金城新村」舊址，將活化轉型為「將軍村開放圖書資訊園區」，上午舉行改造動工典禮，市長林智堅表示，市府向文化部爭取4915萬元經費，第一期工程將修繕其中3棟房舍，並變身為生活里院、慢食學院及以老物修復主題場館，戶外空間則規劃為結合小農市集、可食地景的大地圖書館，預計明年10月完工。

林智堅表示，金門防衛司令部在1958年823砲戰後興建的金城新村，當時依「美軍顧問團宿舍」的規格興建，曾經星光熠熠，住過許多將軍與他們的眷屬，是台灣少數僅存二戰戰後初期將領生活的遺跡，他一上任就把將軍村僅餘的15棟建築物登錄為「歷史建築」，並向中央爭取經費，期許讓「舊建築」重生。

他說，將軍村將成為一座開放式圖書園區，「第一期工程」將先行修復3棟建築物，未來作為結合可食地景的「慢食學院」，以及作為社區大客廳、開放給里民使用的「生活里院」，並將推動以眷村文物、老物修復為發想的「修復圖書館」，未來空間會安排各式講座、展覽、小型表演等，活絡將軍村。

林智堅說，未來將軍村開放圖書資訊園區，會融合眷村文化歷史記憶的休憩藝文開放空間，也翻轉一般人對圖書館是供人借書、閱覽的刻板印象，以創新式圖書館的概念規劃，開啟新的知識學習場域。

文化局表示，第一期工程先修復15棟房舍中的3棟，以修舊如舊、時代辨識性和可復原性為3大設計原則。

其中1棟舊房舍規劃為「生活里院」，將打開原有的部分隔間牆，形成一個讓鄰里交流的多功能空間，宛如社區大客廳，未來並打算帶入手工藝、修復文物等形式，打造多元生活體驗館。

另一棟房舍將轉化為「慢食學院」，將拆除天花板，露出原始木桁架結構，修復迴廊，降低扶手高度，規劃休憩空間，打造開放式廚房的主題用餐區，讓民眾體驗在大地中用餐情境，未來將引進麵食、餅食、豆類、醃漬類餐飲，再現眷村風味美食。

還有一棟是改造成以「修復」為主題的場館，重現早年眷村克勤克儉的惜物精神，推動以眷村文物、老物修復為發想的文創產業，並將設置小農市集、可食地景。

小農市集做為生產者與消費者直接對話的平台，會依季節安排不同主題市集，且會種植91種可食植物，預計明年完工啟用。