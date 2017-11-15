離譜！基隆這個里用水1度漏2度 1年漏水170萬元

2017-11-15 11:28

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員秦鉦指出，高地社區漏水嚴重，壯觀里今年9月漏水高達4萬6000多度，1年漏水金額高達170萬元，要住戶來負擔很不合理，要求市府代位求償。

住戶負擔不合理 議員要求代位求償

市長林右昌也認為很離譜，水公司和建商各打50大板，市府將請水公司與建商出面解決。

市議員秦鉦在市長施政總質詢時指出，當初建商規劃有第1、第2加壓站和配水池，結果只有第1加壓站，壓力太大經常暴管。

他說，壯觀里2100多戶，社區內從民國94年開始陸續漏水，過去5年每期漏水平均1萬1000多度，今年1月漏水從1萬2000多度，到9月這期漏水達4萬6000多度，每期平均漏水2萬8000多度，是過去的2倍，預估今年漏水住戶額外負擔170萬元。

家中用水11度 漏掉的水卻21度

秦鉦並拿出住戶的水費單，這1期家中用水11度，漏掉的水卻21度，除擔心路基流失，對住戶也很不合理。

市長林右昌表示，該案協調多次，當初建商新建社區所提的供水計畫，都經自來水公司審核，都是以緊急供水審核通過的，水公司和建商都有不可迴避的責任。

林右昌表示，每期漏水4萬多度，實在太離譜，市府會立即出面，要求水公司和建設公司出面解決。