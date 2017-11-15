監督陳金德農地政策 3尊土地公出席旁聽議會

監督陳金德農地政策，3尊土地公一次就給聖筊出席旁聽議會。（記者簡惠茹攝）

2017-11-15 11:33

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「舉頭三尺有神明，宜蘭精神要謹記。」政團宜蘭人民組合不滿宜蘭縣代理縣長陳金德的農地政策，今天請出宜蘭縣內3尊土地公到宜蘭縣議會旁聽，人民組合表示，3尊神明都是一次就擲出聖筊，同意出來旁聽，發起人之一宜蘭縣議員薛呈懿表示，縣長想調整農舍興建位置，不能再忍受。

宜蘭人民組合請出宜蘭縣內3尊土地公，到議會旁聽新任縣長的施政報告，宜蘭人民組合發起人之一，時代力量林正芳表示，我們請來四結福德宮，員山慈惠寺和宜蘭東港福德宮的土地公，請土地公坐鎮，聽縣長施政報告，了解縣長的農地政策怎麼走。

林正芳表示，向土地公請示的時候，都是一次就擲出聖筊，眾神都很關心新縣長的農業政策，提醒執政者和議員把宜蘭福祉放在心裡，土地公都有在看，請位宜蘭長遠的理想來努力。

人民組合中綠黨中執委吳紹文表示，現在輿論的走向都變得相當奇怪，農舍管制被操作成老農權益的損失，管制農舍和老農權益並沒有衝突。

宜蘭縣議員薛呈懿表示，短短1週的時間，宜蘭縣政府在土地政策上有很多變革性的舉動和措施，如果退稅但是回歸中央法令裁罰、拆除甚至輔導都好，但是不能忍受的是，要訂自治條例調整農舍位置和面積，農地農用並不會談不動產的建物和狀態，而是農業生產如何更好，所以人民組合的有志之士年輕人，都呼籲縣府不能這麼消極，如果同意宜蘭以農為本，更要談如何永續發展農業，保存農地面積。

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