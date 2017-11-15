網友貼文抱怨中市府拖吊 反遭網友撻伐

2017-11-15 11:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府取締違規停車，確保公共空間通行順暢。有網友在爆料公社質疑為何市府在中區執行違規拖吊，認為不公平。結果不但未得多數網友同情，反引發撻伐，認為違規不會因地點而合理化，支持市府取締違法。交通局長王義川對此表示，車站、商圈、學校、公車停靠區等違規熱點都是重點取締範圍，呼籲駕駛人遵守規定，不要貪圖一時方便而造成其他用路人不便。

一名網友今日凌晨在爆料公社貼文，質疑市府在中區拖吊違規停車，而中區都是老人、小孩，市府為何不去一中、逢甲商圈拖吊？

網友紛紛留言力挺交通局執法，認為社會要有秩序才會進步，想圖方便則必須付出代價；也有網友舉自己為例，被拖吊一次後，就都乖乖找合法停車位，避免再被開罰單；還有網友嘲諷貼文者是「神邏輯」，這根本不是爆料，而是自爆，看了之後覺得「真療癒！」

王義川表示，違規停車常衍生交通事故，並導致行人不便，市府拖吊違停或開單，都以是否有明確違規事實為依據，且對於違規熱點、違規樣態都安排例行勤務執法，同時也會有民眾檢舉違規，提供市府執法參考。

他指出，包括車站、商圈、學校、公車停靠區等地點若有違停，特別容易導致公共通行空間與行車秩序的混亂，因此常是專案勤務執行地點，他呼籲駕駛人應在合法位置停車，不要貪圖一時方便，造成其他用路人的不便。