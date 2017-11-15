新手爸爸議員發聲 盼嘉縣打造友善育兒環境

嘉義縣議員葉孟龍要求縣府打造友善育兒環境。（記者林宜樟攝）

2017-11-15 11:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員葉孟龍有一個可愛女兒，今天嘉義縣議會定期會縣政總質詢，他為新手爸媽發聲，指嘉義縣幼兒園、托育中心等不足，要求嘉義縣長張花冠為父母打造友善的育兒環境。

葉孟龍說，當了爸爸之後接觸許多新手爸媽，發現許多媽媽非常辛苦，哺育母乳身心疲累，而替代奶粉因推廣哺育母乳無法公開，資訊不足；他也發現，在許多公共場合，若是爸爸帶孩子而有哭鬧時，很多婆婆媽媽會伸出援手，若是媽媽帶著孩子，孩子卻哭鬧時，整個氛圍就會變得「應不應該幫忙」，這種社會氛圍應該改變。

葉孟龍說，育兒津貼對生育率是短期刺激，重點是要推廣對父母、育兒友善環境，許多媽媽需重回職場，但嘉義縣因面積廣大，無托育中心，適合保母也難找，希望縣府加強非營利幼兒園、托育中心的規劃設置，讓嘉義的年輕爸媽打拚時，有個可以安心照顧孩子的場所。

嘉義縣府教育處長王建龍說，由於招收2到6歲幼兒的非營利幼兒園，至少要3班90人才有辦法營運，但嘉義縣面積大，營運不易，先前非營利幼兒園招標案件無廠商投標，會再評估，在人口聚集或工業區附近規劃適當地點；張花冠則說，已規劃在大埔美工業區設置托育中心，在朴子市規劃兒童資源中心等，她身為新手阿嬤，會為提供友善育兒環境努力。