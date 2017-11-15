探索無米樂社區 憨兒直呼好玩

教養院院生著頭巾、圍裙及彩繪斗笠變裝村姑，推榨甘蔗汁的石車，體驗過去手工製糖的過程。（記者王涵平攝）

2017-11-15 11:11

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部台南教養院憨兒今天走入無米樂社區，後廍里長黃正雄導覽農遊，院長張瓊月希望藉由社區聯誼，增進社會對身心障礙者的認識。

位於後壁區後廍里的台南教養院，今安排150名師生參加「探索無米樂社區」活動，衛福部雲林教養院、南投啟智教養院、嘉義縣及台南市等10個鄰近身心障礙福利機構師生也共襄盛舉。

活動安排村姑變裝、石車體驗、實作體驗-植物染手巾、老街巡禮，中午品嚐風味割稻飯，院生著頭巾、圍裙及彩繪斗笠變裝村姑，推榨甘蔗汁的石車，體驗過去手工製糖的過程，也安排實作植物染手巾，透過簡單的摺、綁、扭、轉及小工具來設計手巾花色，以天然的植物染色，環保且獨一無二，當作伴手禮帶回去。

憨兒雖然行動較緩，但都露出滿足開心的笑容直說「好玩！」、「我要回去跟某某人說，我有來玩」。

參與的老師認為，認識在地文化並增加認同感，未來在帶領服務對象進行社區適應或是在教學上都受益良多。

張瓊月表示，促進身心障礙福利機構間情感連結及經驗交流，進一步結合在地社區資源及產業，拓展身心障礙者之視野，希望豐富憨兒生命厚度，同時對未來的生活充滿幸福及期待。