不似平地霧霾 玉山日暮見仙境雲海

玉山夕照光輝撒向一望無際的雲海，絕美景象有如仙境。（玉管處提供）

2017-11-15 11:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來平地空污嚴重，各地天空多是灰濛濛景象，但在海拔3000多公尺的玉山山區，天氣則是相對穩定，日前玉管處人員前往巡查，還在日暮時分看到一望無際的環景雲海，夕陽映月、雲覆山巔，讓秋冬之際的玉山，美得有如仙境。

玉管處表示，適逢秋高氣爽的穩定天氣，非常適合登山，尤其山區空氣有別於平地難以逸散的霧霾，空氣相當清新，而一般民眾登玉山多是欣賞日出，對於日暮夕陽較少遇到，日前管理處人員前往山區巡查，除了上山遇到因水氣反射太陽光而出現的「觀音圈」外，傍晚也直擊夕陽伴隨明月，以及山區的環景雲海，相當難得。

玉管處也說，由於秋冬天色暗得非常快，山友若要欣賞傍晚的玉山景象，除要確認山區天氣狀況許可外，也要有頭燈、禦寒衣物等裝備，確認裝備、體能無虞才能安全下山。

從玉山主峰眺望玉山北峰，山頂氣象站與雲海，全都盡收眼底。（玉管處提供）

日暮夕陽與皎潔的月亮，呈現玉山秋冬之際的美麗景象。（玉管處提供）

玉山山區天氣穩定，玉管處人員前往巡查還巧遇由水氣反射太陽光的七彩「觀音圈」奇景。（玉管處提供）

玉山夕陽伴隨一望無際的雲海，絕美景象有如仙境。（玉管處提供）