在尼泊爾種下教育種子 「遠山呼喚」獲台大社會貢獻獎

台大經濟系學生林子鈞創辦「遠山呼喚」國際志工團隊，遠赴尼泊爾替失學孩子創建教育環境，獲台大頒發「學生社會奉獻特別獎」。（記者吳柏軒攝）

2017-11-15 10:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今舉辦創校89年校慶活動，並針對有特殊社會貢獻、學術表現傑出者頒獎，台大經濟系學生林子鈞創辦的「遠山呼喚」團隊也獲獎，他上台致詞分享從事國際志工的故事，在尼泊爾為失學孩子種下教育種子，盼助其脫貧。

台大也頒發「學生社會奉獻特別獎」，其中深入尼泊爾災區致力改善教育環境的「遠山呼喚」團隊，與人類學系學生尤尊毅、建築與城鄉研究所學生胡哲豪等人皆因特殊貢獻而獲獎。

遠山呼喚創辦人林子鈞致詞則說，2年前尼泊爾震災而去當志工，後來發現當地小孩有失學問題，便開始嘗試幫其找回教育環境，他分享，當初要離開時，那天晚上非常寒冷，1名媽媽突然追出門口，開口就問：「我的孩子要畢業了，你們會回來繼續幫忙嗎？」當下便立志，夢想幫助整座山的孩子，重返學校。

林子鈞說，後來透過網路募資，也號召2百多名台大志工加入等，發展至今1年可幫300多名當地孩子返回學校，面對其他學弟妹，他分享自己2周前的對話，他在當地遇到老農夫，老農夫問，韓國人來種咖啡、印度人來種茶，台灣小孩來種什麼東西？他當下透過翻譯回答：「我們在種植孩子的教育！」最後他將相信教育價值能帶給孩子脫貧機會，呼籲更多人一起來把溫暖傳給更多需要的人。