青菜底甲啦！夾娃娃機變這樣 轟動鹿港

「青菜機」吸引許多人來試手氣。（記者劉曉欣攝）

2017-11-15 10:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕買菜不必上菜市場，只要到夾娃娃機來試手氣？這是真的！彰化鹿港出現夾娃娃機，不放玩偶，直接就是菜頭、小黃瓜放進去，造成大轟動，有人打趣說，以後晚上吃火鍋，缺什麼菜就來「夾一夾」！

黃姓業者表示，因為地點靠近鹿港第一市場，機台前方就有菜攤，完全就是買菜做愛心，讓阿嬤早點賣完早點回家！

「真的是什麼都有！」鹿港地區最大的網路社群「~~我愛鹿港小鎮~~」，昨天晚上就出現瘋狂的打卡潮，全都是來「朝聖」，因為夾娃娃機竟然出現青菜了，保證夾到，門檻也不高「60元保夾」！

黃姓業者強調，「青菜機」的起源是做愛心，因為看到機台前面就有賣菜的阿嬤，因為不忍心看她風吹日曬，想幫賣菜阿嬤一個忙，決定買菜做愛心。

黃姓業者指出，昨天是「青菜機」的初登場，他買了300元的青菜，就擺了進去，今天一早清點只剩小黃瓜與青江菜，幾乎快要「清空」，共有630元入帳，成績還算不錯，「青菜機」也會持續擺下去，只要白天發現菜都夾光光，就會來補貨。

黃姓業者說，他們是一群20多歲年輕人，白天都有工作，因為喜歡夾娃娃而結合，因此集資購買合法正版的機檯，加入公會，辦理營業登記繳納稅。

今天有許多人特地來夾「青菜機」，全都是慕名而來，有人覺得很有趣，還要再來玩；也有人花了50元夾到一把地瓜葉，雖然市場買只要15元，可是用夾的「樂趣無價」，最重要的還可以帶回去煮來吃，比起其它機台夾到也只能擺著，青菜吃進肚子，還是很實在！