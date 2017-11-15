擺脫「高齡」印象 遠航首架ATR新機明首航

遠東航空引進新飛機，新機型ATR72-600明天正式投入營運。（資料照，遠航提供）

2017-11-15 10:42

〔記者陳宜加／台北報導〕亟欲擺脫「高齡」印象的遠東航空終於引進新飛機，新機型ATR72-600明天正式投入營運，將首航台中─馬公、台中─金門航線，遠航今天並宣布，明天首航日搭機的每位旅客，皆贈送遠航國內航線不限航點單程5折優惠機票兌換券。

遠航現役機隊共8架MD飛機，平均機齡已超過20年，今年引進兩架新ATR機型，機齡分別是3、4年，但機隊更新計畫一波三折，交通部民航局昨天終於同意遠航的營運規範，核准新機型ATR72-600營運並核發ATR機型航線證書。

遠航宣布，首架ATR將營運台中至離島航線，明天起開航台中─馬公、台中─金門航線，由於ATR座位數為72個，比MD飛機少一半以上，因此台中─金門將從每週1、2班增為每週3班，台中─馬公則由原每週1班增為每週2班。

根據遠航官網公告票價，台中─金門單程成人票為1748元、台中─馬公1431元。遠航營運長曾金池表示，ATR成本高於MD，遠航向民航局提出申請調高票價，民航局已完成審議並送交通部，交通部尚未同意調整前，票價維持現狀。

遠航也宣布，明天首航日搭乘台中─馬公、金門航線的每位旅客，皆將贈送遠航國內線不限航點單程5折優惠機票兌換券；另外，17日起至30日，每天每個航班前30名報到旅客，將贈送遠航國內線不限航點單程5折優惠機票兌換券。

此外，遠航官網並於12月18日前推出台中─馬公航線987元起、台中─金門航線1206元起的69折購票優惠。除了首架ATR首航，遠航也曾宣布，明年將再引進3架ATR，未來預計引進A320或A321機型，逐步汰換MD飛機。