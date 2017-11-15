台大校慶頒傑出校友 台積電劉德音、富邦蔡明興獲選

台灣大學今（15日）舉辦創校89年校慶活動，代理校長郭大維與一級主管、獲邀傑出校友等人列席，高唱國歌。（記者吳柏軒攝）

2017-11-15 10:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天慶祝創校89年校慶，並表揚8名傑出校友，包含工商類由台積電總經理暨共同執行長劉德音、富邦金控董事長蔡明興等人獲選。

台大今天也頒發8名傑出校友獎，包含中研院士許倬雲、中日翻譯學者鄭清茂、旅美海測專家傅立倫、台積電總經理暨共同執行長劉德音、富邦金控董事長蔡明興、肝病防治學術基金會執行長許金川、台大公共衛生學院院長陳志成、美國天普大學副校長戴海龍等接獲頒。

許金川上台致詞時，帶著謙遜口吻，自陳當初台大醫學系畢業，自己只是個小醫生，看病救人都是職責，但多年來投入防治肝病，其成就要感謝全台所有愛心人士、志工等參與，認為：「幫助別人，受益最大的就是自己！」並鼓勵台大學生要謙卑、有度量並學會感恩，同時不忘呼籲，「保肝尚未成功、同志仍須努力」，希望消滅國病解救同胞。

蔡明興也獲邀上台分享，他回憶就讀台大4年無憂無慮，參加社團、結交好友，發展人脈外，也體會人外有人的道理，並從中發掘自己興趣，鼓勵台大生即早追夢，並堅持初衷、擁抱創新，不要因為困難而太早放棄，也聊到未來AI（人工智慧）時代，技能工作會被機器人取代，但AI沒有情感愛心，盼學弟妹多培養人文藝術修養，讓自己不被取代。