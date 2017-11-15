高鐵導入行動支付 即起可用Apple Pay、Android Pay付款購票

2017-11-15 10:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應行動支付世代來臨，台灣高鐵公司即日起，導入「Apple Pay」、「Android Pay」行動支付服務，使用iOS或Android系統行動裝置的旅客，不僅可利用「T-EX行動購票APP」訂位，再以綁定支援服務的信用卡支付票款，指間就能完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵公司表示，近年行動支付機制快速興起，旅客購票行為及對購票服務需求，也產生明顯變化。高鐵公司分析，今年至今使用T-EX行動購票App的旅客，直接以信用卡支付票款金額，每月已超過新台幣4億元，佔高鐵全月實收票款總金額逾10%，較去年同期大幅成長38.8%，也首度超越網路購票的付款金額。

高鐵公司表示，高鐵通車營運以來，持續發展智慧運輸，將新科技融入服務，提供旅客更便利、省時、有效率的購票方式。2010年首創「便利商店購票」，讓旅客能利用全國超過1萬間便利商店，進行訂位、付款、取票；2011年，再推出「T-EX行動購票APP」，持智慧型手機旅客，24小時皆可完成訂、付、取票，再憑二維條碼（QR Code）感應進站乘車，落實「乘車票證E化」的無紙環保概念；2015年全線各站啟用四面多向驗票閘門，提升旅客持傳統背磁式票證進站的便利性。今年4月1日完成多卡通電子票證平台整合，旅客持悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能），可感應進站搭乘自由座。