台南東區釋出大利多 部份地區使用管制解禁

2017-11-15 09:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東區虎尾竂重劃區是否有後甲斷層帶經過還無法確定，屬於低密度住宅區，可是隨著居住人口增加與生活機能需求，南市東區細部計畫第2次通盤檢討計畫，通過虎尾竂重劃區「第2種住宅區」（土地使用分區）可新設診所，該重劃區開發20年來首度放寬，讓當地就醫、就學更方便。

虎尾寮重劃區於1996年開發完成，因是低密度住宅區，精緻豪宅林立，近年來已形成林蔭大道的高級住宅群。都發局表示，虎尾寮第2種住宅區面積約13.28公頃，大約在復興國小、裕忠路、裕文路一帶周邊。

都發局表示，虎尾寮第2種住宅區原已可做一般零售業、服務業等使用，隨著周邊居住生活機能需求提高，加上人民陳情建議及考量地區基礎服務設施，因此這次通盤檢討，市都委會大會審議通過，適度放寬虎尾寮第2種住宅區使用項目，新增可做「診所、醫學檢驗業」等容許使用項目。

都發局也表示，雖然適度放寬虎尾寮第2種住宅區使用項目，但仍是維持虎尾竂重劃區低密度住宅區原則，並不會帶來人口密集影響性及衝擊當地環境品質。

此外，東區也新增兩處停車場用地，面積共0.29公頃，可疏解交通停車問題。第1處在文化中心旁，面積0.18公頃，因周邊停車需求大，市府已利用原「廣E1」公有地開闢為機車停車場，這次通盤檢討配合現況及管用合一，變更為停車場用地。第2處則位在大同路、林森路交口東南側（大林國宅對面），亦利用公有地劃設為停車場用地，面積0.11公頃。