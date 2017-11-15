機車族「待轉大富翁」 吳崢：二段式左轉是很奇怪的規則

台灣機車路權促進會為爭取機車「不強制兩段式左轉」的規定，舉辦「待轉大富翁」活動。（圖擷取自台灣機車路權促進會臉書專頁）

2017-11-15 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣機車路權促進會為爭取機車「不強制兩段式左轉」的規定，舉辦「待轉大富翁」活動，號召全台機車騎士們一起連續待轉以癱瘓路口表達不滿。時代力量黨部發言人吳崢在臉書表示，「做為一個機車族二段式左轉對我來說是很奇怪的規則。」

綜合媒體報導，11月10日晚上台北市警局中山分局以妨礙交通為理由，「連人帶車」地取締一名吳姓台大生，吳姓台大生指控警察執法過當，導致他的四肢與右肩多處挫傷；11日「台灣機車路權促進會」臉書粉絲專頁上傳事發過程影片與聲明，表達強力譴責。

吳崢此行動表示，「機車騎士被暴力架開本質上是集遊法而非交通法規的問題；在待轉區間不斷地繞圈圈，當然完全合乎交通規則，基層的警察人員面臨紓解交通壓力可以理解，但毫無疑問執法手段不當。」

吳崢提到，「我支持待轉大富翁的訴求，做為一個機車族二段式左轉對我來說是很奇怪的規則，不過多數人在公眾場合以某種行為表達訴求」，進一步說「這的確是集會遊行沒錯，也是言論自由所應保障的範圍，然而在集遊法未修的情況下仍可能面臨觸法，參與行動者要小心，根本之道還是儘速修法將許可制改為報備制。」

吳崢強調：「至於這樣的行動是不是會影響到交通？很有可能。但如同過去許多人不斷宣揚的，集合遊行或是社會運動，必然或多或少影響到他人生活，這是社運的本質，透過干擾社會既存秩序迫使政府面對民間訴求，大家應該予以理解。」