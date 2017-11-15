1125職訓成果發表 為南台灣綠能產業發展投入生力軍

勞動力發展署雲嘉南分署委辦的產業節能班魚菜共生簡易系統，未來可導入商業化系統。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-15 08:53

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署因應綠色經濟時代來臨，為讓民眾能更加瞭解什麼是再生能源與未來趨勢，提升與推廣綠色能源科技技術與應用，將於11月25日上午10點在台南市觀光協會職訓大樓（崑山中學內），舉行「綠」動節奏‧舞動能源職訓成果發表。

配合政府推動「五加二創新產業」政策，勞動力發展署雲嘉南分署在今年度委託南市觀光協會建置「綠能科技產業技術人才培訓據點」，全力推動綠能產業發展，提升產業競爭力。共開辦「再生能源運用實務班」、「產業節能實務應用班」、「物聯網智慧應用實務班」三門課程，創造專業人才培育管道，訓練民眾綠能相關技術。

南市觀光協會表示，今年綠能科技人員培訓共招訓68位學員，三個班次陸續在8、9月開課，11月相繼結訓，將為轄區綠能產業投入優秀生力軍。

成果發表當天，有綠能科技產業據點計畫課程內容成果展示，以單元性教具方式呈現，每一單元都由受訓學員擔任解說，讓參觀民眾了解綠能課程涵蓋範圍，如再生能源班的太陽能光電系統，真空管太陽能熱水器系統安裝。還有產業節能班的立體綠牆植栽、魚菜共生簡易系統、魚菜共生導入商業化系統呈現，及利用再生班組裝的太陽能發電用在養殖與網室節電應用。

物聯網班展現如何應用物聯網在魚菜共生的養耕技術，進行水質、水溫、PH質、溶氧、濁度等監控，充分展現智慧養耕的便利性，展示將物聯網概念應用在家電用品的智慧控制，例如電視與冷氣電扇自動開關的智慧生活，享受物聯網帶來的便利。

成果發表當天前200名參觀民眾並填寫問卷，可憑問卷領取魚菜共生種植的蔬菜一包。為讓錯過今年課程的民眾有機會深一層瞭解綠能產業，將規劃舉行二場講座，讓民眾認識如何輕鬆把住家屋頂變成景觀花園或可食性農園，邀請到府城景觀公司總經理黃毅斌談《屋頂農園自己的菜自己種》，現場會發送非常療癒的居家小盆栽，讓參觀民眾帶回家。

此外，如何透過物聯網全面提升智慧家庭生活，也邀請泰盛物聯網總經理陳泰翔談論《物聯網IoT全面提升智慧家庭生活》，現場準備價值900元的小米智能手環3個，演講結束後進行摸彩送出。南市觀光協會說，講座名額有限，欲報名者可來電（06）2355818洽詢協會。