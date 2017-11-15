3縣市大雨特報！ 各地回溫週六起又轉冷

中央氣象局指出，今（15日）天北部平地及花東降雨將趨於緩和、天氣逐漸回穩。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（15日）天北部平地及花東降雨將趨於緩和、天氣逐漸回穩，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、北部山區降雨則較為持續，氣象局於基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天仍受東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨較為持續，但北部平地及花東降雨將趨於緩和，中南部大致為多雲到晴的天氣。溫度方面，白天各地氣溫回升，高溫皆有機會來到25度以上，中南部甚至能達到29、30度，夜晚及清晨各地溫度仍較涼，約20、21度上下。

氣象局預估，週四、週五（16日、17日）東北風減弱，白天氣溫明顯回升，各地高溫都可以來到27到30度左右，不過夜晚清晨依舊有涼意，各地低溫約20到23度。

週六（18日）天氣將有明顯轉變，鋒面通過並伴隨東北季風的增強，各地降雨機率提高，北台灣氣溫呈現一路下滑的趨勢，下週日至下週二（19日至21日）北部及東北部低溫將下探到15、16度，其他地方低溫也會降至17到20度。

空氣品質方面，今天高屏為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 26 23 ~ 31 26 ~ 32 23 ~ 29

氣象局於基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今天仍受東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨較為持續，但北部平地及花東降雨將趨於緩和，中南部大致為多雲到晴的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）