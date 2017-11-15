世界首輛臥鋪電車 深夜抵達台北機廠

日本JR東日本旅客鐵道公司日前宣布，將捐贈世界最早臥鋪電車583系2節車廂給正在籌備中的台北機廠鐵道博物館，今凌晨車廂運抵台北機廠。（圖擷自《台灣鐵道路透社》臉書）

2017-11-15 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本JR東日本旅客鐵道公司日前宣布，將捐贈世界最早臥鋪電車583系2節車廂給正在籌備中的台北機廠鐵道博物館，今凌晨車廂運抵台北機廠，有部分鐵道迷到場。

東日本旅客鐵道公司（JR東日本）將今年退役的「世界最早臥鋪電車」583系電車兩節車廂，贈送給台灣籌設中的台北機廠鐵道博物館。583系是日本國鐵在1967至1968年間推出的臥舖電車，是世界第一款以電力驅動的臥車，白天可當一般列車使用，晚上則可把座椅變成臥舖，以「晝夜兼行」方式營運。

今凌晨《台灣鐵道路透社》則在臉書開直播，指捐贈給台北機廠的2節車廂已運抵，現場可見車廂還在吊車上，並吸引不少網友按讚分享，甚至有網友在底下留言表示，稍早在林口曾於路上遇到，「原來是這麼有歷史的電車啊」。

相關影片請見：

東日本旅客鐵道公司（JR東日本）將今年退役的「世界最早臥鋪電車」583系電車兩節車廂，贈送給台灣籌設中的台北機廠鐵道博物館。（圖擷自《台灣鐵道路透社》臉書）