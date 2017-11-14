星巴克曾想進駐！麻豆「電姬戲院」列古蹟 地主異議

麻豆電姬戲院啟動古蹟歷史建築審議程序，所有權人代表雖表示願保留立面，但反對指定為古蹟或歷史建築。（記者劉婉君攝）

2017-11-14 22:52

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市麻豆區有80年歷史的「電姬戲院」，是許多人到麻豆必拍景點，長期以來也受到地方民眾關注，並期盼活化，台南市文化局發動指定古蹟或登錄歷史建築審議程序，今天下午邀請古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會到場現勘，地主代表表示，願保存建築立面，但反對列古蹟或歷史建築。審議結果須待12月召開大會討論後才會決定。

今天的會勘也吸引許多關心老戲院的民眾到場關切。地主代表說，電姬戲院所有權人共有52人，願意保留建築立面及活化，但一旦被指定為古蹟或登錄為歷史建築，家族成員將失去活化再利用的主導權，因此反對。

所有權人之一的陳宏仰說，電姬戲院共270坪，土地由曾祖父陳臣購得，家族已擁有100年，戲院建築則已有80年，自民國70幾年歇業後閒置至今，願保留建築立面，但內部的舞台及椅子是木質的，已經損壞嚴重，修復意義不大，可做為現代文創空間，成為融合的建築，星巴克曾接洽有意承租，目前尚無回應。

電姬戲院原名電姬館，建於昭和13年（1938年），由當地陳姓望族經營，審議委員傅朝卿說，建築立面為藝術裝飾，是1930年代的電影戲院等娛樂商業建築流行的風格。