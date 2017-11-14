44不吉利！全鄰200人大反彈 連署改為47鄰

2017-11-14 22:41

〔記者湯世名／彰化報導〕「就是不要死死！」擁有1萬2000多人、號稱彰化縣最大里的彰化市延平里，今年新增37到46鄰，不料引發被編入44鄰的200名居民大反彈，一致認為「44」不吉利，一面倒向當地里鄰長要求將44鄰改為47鄰，市長邱建富今天也決定從善如流，將與戶政單位協調後調整鄰號。

彰化市延平里原有36個鄰，為減輕鄰長負擔及利里政業務推行的效率，今年6月起實施重新編組，新增第37鄰至第46鄰，戶政單位也通知各鄰的居民，擇期前往重新申辦身分證件，不料重新編組的10個鄰，引發其中第44鄰的居民強烈反彈，數月來紛紛向新任的第44鄰鄰長吳燡煌要求更改鄰號。

有居民認為「44」念起來有如「死死」、「逝世」，太不吉利，還有居民認為，一個「4」就算了，竟然還有兩個「4」，看到就渾身不舒服、觸霉頭，更有居民拿出小孩的補充兵徵集令氣憤說，看到紙本上地址印著「44」兩個阿拉伯數字，整個人氣炸了。

吳燡煌向延平里長陳雯嘉求助，陳雯嘉向被編入44鄰的居民表示，「44」也代表「事事如意」、「雙雙對對」，大家不如換個角度來看，還是很吉利。

不過居民仍然強烈反對，並且幾乎整個鄰將近200名居民全都連署，一面倒的要求將44鄰鄰號更換，甚至整個鄰的居民在這5個月當中，都未前往戶政單位重新申辦身分證件，藉此表達抗議到底的決心，陳雯嘉也向市長邱建富表達居民的訴求。

邱建富今天表示，「44」在一般人的觀念中，恐怕真的會認為不吉利，因此市公所決定從善如流，把第44鄰取消，並調整為第47鄰，但當時的連署書資料可能不完整，呼籲原本被編入44鄰的居民重新連署，並在連署書上列舉陳情訴求，他會與戶政單位協調後，最快在3個月內即可重新調整完畢，讓第44鄰的居民編為第47鄰，以後也將不會再有第44鄰這個鄰號，皆大歡喜。

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