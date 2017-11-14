交屋2年多「公設未點交」？ 竹北豪宅住戶、建商互槓

2017-11-14 22:32

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北高鐵特區某華廈豪宅爆發交屋2年多，公共設施卻始終沒有完成點交，倒是社區管委會和住戶多人因點交問題分別捲入官司。住戶們今天手持大字報，由民國黨籍新竹縣議員邱靖雅帶領，向縣長邱鏡淳陳情，指控建商拒絕依法點交、霸佔公設，更以法律「霸凌」住戶，告管委會和住戶個人，累積民刑事案件至少有20案！還寧可送錢給「麗絲」，也拒絕繳納縣府的罰單。

邱鏡淳指示縣府工務、警察、政風、消保官等相關局處成立專案小組，先就公共安全部分進行現勘和稽查。一名縣府官員直搖頭說，「新竹縣市從沒看過這樣的狀況！」

被指控的楊姓建商反駁說，他們沒有拒絕依法點交，反而一切依法行事！還為此製作精美的公共設施使用說明手冊，就是想讓住戶在點交公設後，可以正確安全使用。

「人在商界，誰不想和氣生財、追求永續經營，何以堅持花10幾萬請律師也要打10萬、15萬元的行政訴訟，求的不過就是程序正義而已！」建商也滿腹牢騷地說。

建商說，他們為了順利點交公設給住戶，今年9月22日遵照法院指示召開點交會議，反倒是管委會曾姓主委拒絕領受整棟大樓公共設施的遙控器、鑰匙等，造成「受領遲延」，昨（13）天他們才又派出律師到場協商，只是依然無結果。

建商說，根據公寓大廈管理條例，他們從去年6月18日社區成立管委會後，就依法在當月27日通知管委會辦理公設點交。但當時的管委會和他們對點交的程序意見相左，他們希望先依法完成點交，才交付公共基金給管委會、開放停車場使用。

但管委會卻堅持先進行後2項，再做點交，考慮程序先後影響的權利義務不同，他們沒答應，住戶為此向縣府陳情。

建商說，後經雙方協調，去年8月12日到15日，由他們依序移交停車場、交付停車場鑰匙、再辦理公共廳梯空間的點交，同月24日執行公寓大廈管理條例第57條的6項機電點交作業，但並未完成，雙方的衝突也因此檯面化。

建商直言，他因親族持有和未售戶在內，38戶的社區就擁有16戶。而且發現時任的蔡姓主委不適任，且有帳目不清之嫌，所以發動連署罷免。隨後也發現新當選的曾姓主委疑似靠做票才得以接棒，於是才對曾姓主委訴請選舉無效。

建商說，最初引發齟齬的停車場停車格雖是約定專用，但車道、柵欄及鐵捲門都是公共設施，為免權責不清，他們才會堅持先點交再開放使用。

之後雙方意見更多歧異，也越來越沒有共識和交集，他們才會決定把一切都交給司法來還原，透過司法訴訟找回程序正義。

建商承認他們的堅持並未獲得縣府認同，所以從去年10月中到本月初，被連續以未依法點交公設開出4張罰單，罰金從10萬到20萬元不等，就是相關的重要訴訟1審也敗訴。但現在各案不是訴願、行政訴訟，就是上訴2審中，「不信正義喚不回」，建商說。

住戶代表朱桐和則說，建商拒繳管理費，造成社區運作困難，因為電梯、垃圾間、1樓公共廁所都無法使用，根本請不到願意配合24小時「不上廁所」的保全，建商根本就是罔顧住戶的居家安全。

現任管委會主委曾當貴說，他們堅持建商必須要「依法」點交公設，不是像9月22日由建商片面執行，管委會卻無置喙餘地，這於法不符，他們不可能接受。

有陳情住戶說，今天到場陳情者幾乎都被建商告過，建商用法律「霸凌」大家，他們花2、3000萬元買到的殼像是廢墟，明明有公設，卻因迄今沒點交、無法使用，叫人情何以堪？

相關影音