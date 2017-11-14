國內唯一的族群新豐槲櫟 嘉大成功育苗上千株

新竹縣政府委託嘉義大學研究團隊細心呵護，原本數量逐年減少的槲櫟，終於大量開花結實。（新竹縣政府提供）

2017-11-14 21:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕溫帶落葉性喬木槲櫟，在新竹縣新豐鄉海邊發現台灣唯一的族群，但因自然淘汰和病害，數量減少，岌岌可危；縣政府農業處表示，經委託嘉義大學進行復育，現已成功採種、育苗上千株，並將擴大推廣在校園和造林地重生，希望化解台灣槲櫟消失的危機。

農業處森林暨自然保育科表示，殼斗科植物槲櫟，主要分佈在日本、韓國、中國北方等溫帶國家，或是高海拔山區，其果實是哺乳動物秋天的食物來源，在中國被廣為運用在生活中；唯獨台灣，竟出現在新豐靠海的坑子口靶場管制區平地，也是國內唯一發現的族群，引發植物界高度關注。

新豐海邊的槲櫟，91年由靜宜大學生態所副教授楊國禎發現，調查數量約150株。嘉義大學森林暨自然資源學系教授廖宇賡，101年得知新豐槲櫟受到周遭林木的生長競爭，種子苗更新困難，又因罹染真菌病害加上颱風侵襲，數量逐年減少，有消失的危機，因此主動協助復育。

廖宇賡採植物組織培養的方式，成功發展出留存槲櫟的方法，農業處103年再邀集嘉義大學助理教授趙偉村和新竹縣生態休閒發展協會共同組成團隊，在農委會林務局的經費支持下，有系統展開槲櫟族群生態及生長環境的監測，和生育地管理。

農業處表示，經研究團隊的細心呵護，槲櫟終於大量開花結實，團隊開始投入採種育苗，在關西苗圃進行幼苗培育，3年來已有上千株。同時，團隊陸續在明新科技大學、山崎國小、鳳岡國小、新豐國中、竹北造林地、婦幼館公園甚至縣政府等地進行試植計畫，收集槲櫟的基本生長條件。

廖宇賡指出，去年在試植地點中，一株2、3年的苗木竟然成熟開花，並產生有孕性的橡實，經低溫處理，今年年初發芽成苗，證實只要稍加人工協助，槲櫟就有機會進行更新並擴大其族群。

農業處表示，明年新竹林區管理處將擴大槲櫟的試植規模，同時團隊也歡迎縣內有興趣的國中、小學校，免費提供苗木，讓槲櫟就近在校園中成長，做為學生生態保育的教材，也讓這個在台灣十分罕見的樹種，獲得再生的機會。

主要分佈在溫帶國家或是高海拔山區的槲櫟，在台灣竟出現在新竹縣新豐靠海地區，也是國內唯一發現的族群，引發植物界高度關注。（新竹縣政府提供）

經新竹縣政府農業處委託嘉義大學研究團隊採種育苗，目前在關西苗圃已有上千株苗。（新竹縣政府提供）

經新竹縣政府農業處委託嘉義大學研究團隊採種育苗，目前在關西苗圃已有上千株苗。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府推動復育槲櫟，委託嘉義大學研究團隊陸續在婦幼館公園等地進行移地試植計畫，收集槲櫟的基本生長條件。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府推動復育槲櫟，委託嘉義大學研究團隊今年在婦幼館公園進行移地試植計畫，但槲櫟的葉子大量遭蟲啃食。（記者廖雪茹攝）