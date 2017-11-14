這家山區醫院 每年收治30名遭「蛇吻」急診患者

位於山區的衛福部台南醫院新化分院，平均每年收治「蛇吻」個案約30件之多。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-14 21:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位於山區的衛生福利部台南醫院新化分院，因地緣關係，遭「蛇吻」的民眾會就近急診，每年收治約30位患者之多，平均1個月超過2人，院長莊仁賓強調，常備神經毒性與出血性等國內各種抗蛇毒血清，若能即時前來，搶救成功的機率高，但有些國外品種的毒蛇，台灣並無相關血清，民眾切勿當寵物飼養，以免招來危險。

莊仁賓指出，神經性蛇毒會讓人呼吸麻痺，有意識卻無法動，出血性蛇毒則造成肌肉溶解，局部組織壞死，醫師都先判斷是何種毒蛇，會先少量測試，瞭解是否過敏，再加以注射，傷口也常輔以抗生素藥膏，內外雙管齊下，全力治療。

而毒蛇的體型大小，以及注入的毒液多少，攸關劑量的使用，莊仁賓說，曾發生較為嚴重的患者，用到第5劑；也有民眾被咬了之後，自認不嚴重而延誤就醫，連筋膜都已壞死，最後切開傷口，清創處理，差一點必須截肢。

為讓醫師更容易掌握血清的使用，早期有遭蛇吻的農友，將現場就地正法的「兇手」直接拿到急診室，提供辨識，曾因此嚇到了醫護人員；莊仁賓笑笑稱，現在智慧型手機很方便，講不出特徵的民眾，多會拍下照片，提供判讀，帶死蛇一起就醫的案例已罕見。

莊仁賓呼籲，目前是蛇類進入冬眠前的覓食期，以儲存體力，加上天氣還頗為炎熱，毒蛇現蹤的頻率仍高，民眾到野外要注意安全。