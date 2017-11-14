看不見的第一！ 高市污水建設 連2年蟬聯全國冠軍

2017-11-14 21:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市污水建設連2年蟬聯全國第一，市府水利局長蔡長展及團隊不居功，感謝不畏辛勞的地下污水英雄。

內政部營建署評鑑各縣市政府污水下水道建設計畫成績，高市連續2年榮獲全國唯一污水下水道建設評鑑優等，水利局將此殊榮歸功與這群不畏髒臭埋頭苦幹的污水施工人員分享，感謝他們用汗水為看不見的建設默默付出。

公共污水下水道建設有別一般建設，因埋設於地底下，所以又稱為看不見的建設，但對於居家環境及河川生態而言，卻是最重要的基礎建設。

水利局表示，高市103年12月起全面強制用戶接管，要求雙邊排水住戶騰出寬度80公分施工空間，在狹窄的後巷僅能依靠人工辛苦挖掘臭水溝，施工期間工人必須將住戶浴室與廚房用水、馬桶糞尿等生活污水一支支接入公共污水管線，除須在悶臭環境工作外接觸蟑螂、老鼠以及糞尿成為家常便飯。

另為減少都市環境、交通及噪音等問題公共污水管線，工程採推進工法施工，地下管線工作屬於侷限空間作業環境，存在缺氧、中毒、墜落及爆炸等潛在危險，工作人員揮汗如雨在工作井內小心翼翼推進施工，「工作環境差、技術難度高」就是污水工人的寫照，更反映出污水行業的艱辛。

高市自80年間興建污水下水道工程迄今已20餘年，配合中央政策推動「全面徵收污水下水道使用費」、「後巷用戶接管施工空間強制淨空」等工作，並辦理「鳳山溪再生水廠示範計畫」，獲得評鑑委員高度肯定，連續2年榮獲全國第一。

市府未來仍將持續推動污水下水道建設及提升用戶接管率，以改善民眾居家環境品質，及恢復河川水質。