恆春轉運站僵局難解 居民盼回原站上下車

2017-11-14 21:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春轉運站因為廠商與屏客契約問題，9月至今形成雙轉運站窘境，屏縣府也拋出外移轉運站的作法，但多數居民仍期盼在原站上下，恆春鎮代會主席周志仲今在代表會質詢，盼恆春鎮公所介入協調，別讓恆春轉運站如落後國家般難看。

周志仲在質詢中提到，從6月陷入契約僵局的轉運站問題，造成居民及遊客搭車不便，許多遊客及居民在路邊日曬雨淋，簡直比落後國家還要糟糕，堂堂南部觀光勝地不該變成這種狀況，希望轉運站儘快回到原處。

恆春居民老李說，縣府拋出的轉運站外移，恐消滅鎮內商機，目前的南門臨時站，則嚴重影響交通及醫院進出，對於遊客及居民來說，原來的轉運站地點最便利，希望地主恆春鎮公所能多為乘客想想。

轉運站的契約從6月23日生效，因屏客與得標廠商談不攏，在8月16日點交給廠商，依規定給3個月籌備期後，廠商本月16日必須繳交第一次租金，雖屏縣府針對營運計劃書仍有疑慮，但恆春鎮公所觀農課解釋「不影響契約執行。」

恆春鎮公所觀農課指出，「縣府同意招標文件，但要求必須保留轉運功能。」廠商也保留車道、廁所及候車空間，維持轉運站運作的功能，目前正協調廠商增加售票功能。

對於鎮代會希望恆春鎮公所協調，恆春鎮長盧玉棟重申，兩年前就告知屏客契約到期問題，新廠商得標後要求20餘萬租金，鎮公所也要求調降，但屏客始終不願協調，目前的僵局，屏客需負最大責任。