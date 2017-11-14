落山風會傷眼、噴農藥易中毒 農業職災未獲重視

財團法人豐年社本週四（16日）舉辦「正視農業職災，健全農友健康權益」座談會。（圖由豐年社提供）

2017-11-14 21:10

〔記者吳欣恬／台北報導〕恆春落山風會刮傷農民的眼角膜，甚至讓真菌孢子有機會入侵眼角膜；養殖戶長期直視魚塭波光粼粼的水面也容易引發黃斑部病變。這些都不是「老人病」，是農業的職業病。財團法人豐年社16日將舉辦「正視農業職災，健全農友健康權益」座談會，邀請農委會副主委陳吉仲、勞動部常務次長林三貴出席，希望國人正視農業職災、健全農友健康權益。

豐年社表示，台灣各項產業中，只有農業勞動人口工作受傷時缺乏職業安全保障，導致農業成為高風險工作之一。今年5月，花蓮有農民操作耕耘機不當被壓死；去年梅姬颱風過境，有農民擔心作物受損到溫室察看，卻被強風吹倒的棚架壓死；勞動部調查，代噴業者農藥暴露量是正常人的10倍。

豐年社指出，日本曾統計農民因工作受傷或死亡者，每千人就有8.2至8.8人，遠高於全產業平均值的2至2.1人。但在台灣，不但欠缺農業從業者發生職業傷害的統計，勞動部的職業災害保障更未將務農者納入。

豐年社將於16日下午1點半至5點半，在張榮發國際會議中心8F國際會議廳801室舉辦座談會，邀請產官學各界專家共同討論，也歡迎各界上網報名一同為台灣百萬從農大軍把脈，深入剖析農業職災發生的特殊性與推動立法保障的必要性。