拿中國獎學金要認同「一中」 台網友嗆「花錢徵奴才」

2017-11-14 21:01

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國上月頒發「台灣學生獎學金管理辦法」，申請首要條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；若獲獎學生有反對「一個中國」的言行，校方必須取消資格並向上級報告。

台灣網友認為，「擺明了就搞統戰啊！」「花錢徵奴才演樣板戲的概念，大灑幣老招！」「只會用錢要求人聽話」；也有網友認為，「有差嗎？會去中國念書的，大多都不反這個吧！」「會去中國留學的幾乎都統派的！」

根據中國財政部的公告指出，這份辦法是為「鼓勵和支持更多的台灣地區學生來祖國大陸普通高校和科研院所學習，增強他們對祖國的認同感，激勵他們勤奮學習、積極進取，進一步規範和加強獎學金的管理。」

辦法中關於台灣學生獎學金申請的首要基本條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；其次依序為「自覺遵守國家法律、法規，遵守學校各項規章制度」；「誠實守信，有良好的道德修養」；「入學考試成績優秀或在大陸學習期間勤奮刻苦，成績優良」。

辦法同時要求學校應「繼續加強管理和教育」獲獎的台灣學生。如出現學生「反對『一個中國』的言論或行為」、「觸犯國家法律、法規，參加非法社團組織」、「違反校規、校紀」等任一狀況，校方必須取消學生獲獎資格，並及時向上級主管部門報告。