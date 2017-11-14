明天北、東部短暫雨 中南部有陽光 回溫持續到週五

2017-11-14 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日天氣持續受東北風影響，但因東北風減弱，除了基隆北海岸、北部山區、宜蘭降雨情形持續外，其餘地區降雨皆有所緩和，中南部陽光露臉的情形甚至更為普遍。各地持續回溫，白天偏熱，高溫有機會超過25度，中南部甚至可能達到29、30度。回溫與穩定的天氣型態預計持續到本週五（17日），但週六（18日）預計將受到北方冷高壓影響，再度變天。

根據《中央氣象局》預報，明日降雨方面，台灣持續受東北風影響，北部、東半部有短暫雨；基隆北海岸、北部山區、宜蘭地區降雨情形仍會持續。由於明日東北風減弱，除上述地區外，其餘各地的降雨情形都將緩和，中南部陽光露臉的情形甚至更為普遍。

溫度方面，明日因東北風減弱，各地白天高溫都有機會來到25度以上，中南部甚至會出現29、30度的高溫，整體白天感受偏熱。但各地夜晚、清晨溫度仍較涼，大約只有20、21度左右。

《天氣風險公司》表示，今（14）日到週五會持續回溫，天氣也會越來越穩定。但週六將有新的一波北方冷高壓南下，屆時將明顯降溫，北部低溫可能只有15至16度，中南部低溫也會來到17、18度。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

此外，《中央氣象局》特別提醒，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及其鄰近海域易有8至9級強陣風，並有較大風浪，海上作業或海邊活動請注意安全。