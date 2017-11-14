台南林百貨86歲！12/2府城摩登大遊行

2017-11-14 20:23

［記者劉婉君／台南報導］台南市林百貨年度盛事「2017府城摩登大遊行」，將於12月2日從國立台灣文學館出發，並重現台灣文學家吳新榮日誌裡的五棧樓料理、葉石濤筆下的府城銀座，為台灣文藝發聲，也慶祝林百貨86歲生日快樂。

林百貨結合新銳設計與傳統工藝的創新思維，今年獲得國家產業創新獎肯定，為86年歷史再添一筆光榮紀錄，「2017府城摩登大遊行」以「文學更上五棧樓」為主題，遊行隊伍將從台灣文學館集合出發，途經孔廟、原台南地方法院及正在修建中的台南美術館，主題車的車體可以看到鋼筆、墨水、台灣文學書籍等元素，沿途並將透過廣播劇介紹台灣文學作品，遊行成員包含林百貨的店哥櫃姐、林百貨小小店長、台南女中、家齊女中、台南一中、南英商工棒球隊、台日友好協會、嘉南藥理大學、明林蕾絲、台灣歌王郭金發、晶英酒店、老爺行旅、南創意攤車慕紅豆等。

業者邀請末廣町醉仙閣後代吳坤霖，以吳新榮日誌裡的五棧樓料理「紅飯」為主題，特製生日蛋糕，當天將由台南市代理市長李孟諺、吳新榮長子也是佳里新生醫院院長吳南河、葉石濤後代一同切蛋糕。紅飯其實就是蛋包包著番茄醬炒飯。

12月生日慶，林百貨也與台灣文學館合作推出文學尋寶圖，民眾可於兩處蒐集文學印章，並完成文字填空，即可得到台灣文學家書籤組。另外還有「唯美記憶：潘元石水印木刻版畫展」、文學地圖銅板小旅行、雞屎藤家族的戲劇戀曲講座活動等。