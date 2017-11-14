台鐵近三年正線出軌 已影響超過10萬名乘客

台鐵近年來出軌意外頻傳，從104年算起，至今已有超過10萬名乘客，因台鐵列車出軌而影響行程，圖為今年1月時，704次莒光號電源車發生出軌意外的畫面。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-11-14 20:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵列車於正線出軌事故今年特別多，根據統計，若從104年算起，至今已有超過10萬名乘客，因台鐵列車出軌而影響行程；造成多達441列次誤點，累積誤點1萬2850分鐘、約等於214.17小時。

台鐵正線列車出軌原因相當多樣，若不算土石流衝擊列車、豪雨造成路基鬆軟導致出軌的天災事件的話，與設備老舊或損壞未發現較有關聯的，像是轉向架燒軸、橡皮彈簧變形導致車軸位移、鋼軌挫曲、轉向架下搖枕簧座下垂碰觸轉轍器、木枕腐朽上浮等，都曾導致列車出軌；人為疏失則包含司機逕自移動車輛、調車工未確認出發號誌及引導調車、車長引導調車停車距離判斷失當、人員未確認轉轍器尖軌是否靠密，逕行顯示平安號誌，導致列車行駛時出軌等原因。

台鐵今年列車出軌是103年以來新高，若只算正線出軌，更創5年來新高紀錄；正線出軌較會影響到搭車民眾，三年來已有10萬6920人受影響。前年與去年僅各發生3起正線出軌事故，較多乘客受影響的事件，依據為前年3月2日貨運列車於新豐－湖口間因後轉向架燒軸，導致軸頸融斷出軌，約2萬1650人受影響；同年3月21日區間車於頭城站，因橡皮彈簧變形、導致車軸位移出軌，影響1萬1540人。去年6月4日莒光號行經富里－東竹間，因鋼軌挫曲出軌，影響1萬2430人；同年6月22日，自強號行經富源－光復路段，因路基鬆軟導致出軌翻覆，影響6700人。

今年正線出軌次數高達9起，影響人數前三名的事故依序為，7月28日1列莒光號，因人員未確認轉轍器尖軌是否靠密，逕行顯示平安號誌，導致列車行駛時出軌，影響2萬8600人；其次是4月30日莒光號行經貢寮站時，因後轉向架下搖枕簧座下垂，碰觸轉轍器導致出軌，共影響1萬2195人；影響人數第三多則是9月27日區間車於和平站燒軸，導致轉線時出軌，約6375位旅客受影響。

台鐵局長鹿潔身表示，除去設備老舊原因，人為疏失許多因為經驗不足、不夠仔細、未落實SOP。因此，期望能在2年內成立第二訓練中心，加強人員實務操作訓練；短時間內會要求全面加強設備檢查，並將加強教育訓練，讓員工每個動作依照SOP確實執行；畢竟行車安全最重要，務必要做到確認再確認。