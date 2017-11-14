雞誘導幹細胞保種還能製疫苗 畜試所：市場潛力大

2017-11-14 20:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕2015年國內爆發禽流感疫情，3月底農委會畜試所的哨兵雞和珍貴種原鵝也先後染疫。為了保種，畜試所展開家禽幹細胞的開發計畫，經過2年半，難度較低的「雞誘導多能性幹細胞」已開發完成，今年9月份並獲邀至日本沖繩「第4屆生殖生物學會議」發表。畜試所表示，此項技術除用來保種，也能製成疫苗，市場潛力龐大。

畜試所副研究員劉振發指出，「誘導多能性幹細胞」是以人工方式將體細胞「回春」、反轉至未分化狀態的幹細胞，具有分化多能性，可以分化成骨骼細胞、肌肉細胞或皮膚細胞等。

劉振發說，誘導多能性幹細胞可以取代活體動物，提供科學家做研究和試驗，不但成本較活體動物低，也沒有動保的爭議，表現還能更穩定。目前哺乳動物的部分發展已成熟，家禽則非常欠缺。

劉振發指出，畜試所取孵化9天的「畜試黑絲羽烏骨雞」受精卵胚胎細胞，以人工誘導成多能性幹細胞，顯微鏡下可看出，原本長條紡錘型的細胞經過21天後多數變成圓性的幹細胞，再經過40次以上的繼代培養，僅存少量的長條細胞會死亡消失，而圓形細胞都未出現變異，再經過細胞形態特徵、細胞標誌以及分化潛力等項目的鑑定，確定成功開發。

在實際應用上，目前家禽的冷凍保種，只能做到雄性的精子，雌性的禽蛋則無法冷凍保存。有了這項技術後，可將幹細胞移植到性腺部分，即可分化成精子或卵子。目前畜試所已將「畜試黑絲羽烏骨雞」以雞誘導多能性幹細胞技術完成保種。但鵝的技術難度較高，仍在開發中。

另外，製作一劑疫苗需一至兩個胚胎蛋，還需耗時6個月，如果生胚胎蛋的母雞遭禽流感等病毒感染，可能影響疫苗生產，但幹細胞技術則可確保來源穩定，還可避免對蛋白過敏者無法接種疫苗的情狀況。

劉振發說，目前全球有3、4個國家已開發「雞誘導多能性幹細胞」，但都還需進一步馴化，讓幹細胞更穩定才能實際用於疫苗生產。畜試所將和中山大學生醫所合作，分頭從懸浮空間培養和病毒感染測試兩方面分頭進行，希望能在3至5年達到目標。

劉振發表示，如果能領先其他國家將「雞誘導多能性幹細胞」用於疫苗生產，市場潛力相當驚人。法國已有可用於疫苗生產的「鴨誘導多能性幹細胞」，授權金高達1億歐元。