台中太平污水下水道接管率0％ 5年拼達18％

2017-11-14 20:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平人口近19萬人，但至今污水下水道用戶接管率為「0」，因新光水資源中心明年就能完工，為提升太平接管密度，改善大里溪、旱溪水質，市府水利局將推動太平污水下水道系統興建，預計5年內讓全區接管率達18％，其中新光第1期計畫，經立委何欣純爭取獲營建署補助，將斥資8億多興建，可讓7000多戶接管，今天舉行說明會，希望民眾配合施工，提升生活品質。

立委何欣純今天表示，太平是台中人口第4多的行政區，但目前收集家庭廢水的污水下水道用戶端接管率為「0」，為提升下水道接管率改善水質，向營建署爭取新光（東新光）污水下水道系統第1期工程共8.35億補助，上月底正式獲核定，中央將補助88％，今天邀請市府水利局進行簡報，多位里長都出席關心。

市府水利局韓乃斌副局長今天表示，太平下水道系統依水流方向分為福田、新光和太平水資源中心3大系統，其中福田系統（西新光）預計斥資6億興建，可接管4400戶，第1期工程目前正在施工，預計明年2月完工，強調從明年開始到111年，市府將投入21億，完成1萬1千多戶接管，讓全區用戶接管率達到18％。

韓乃斌表示，因新光水資源中心明年4月就能完工，市府將分4期投入45億，陸續推動新光（東新光）污水下水道系統，預計將東新光、勤益科大附近、太平都市計劃區約2萬8千戶完成接管，其中第1期已獲內政部營建署核定，闢設範圍包含太平區新高、新城、新坪、新吉、宜昌、宜欣、宜佳7里，分支管網共7.3公里，戶數7060戶，預計明年中就能陸續動工。

韓乃斌表示，因此次是進行用戶端接管，將會在用戶後方防火巷等地方施工，為讓民眾瞭解施工過程，施工前將會在各里、各社區召開說明會，屆時也請民眾配合施工。