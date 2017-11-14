美女小提琴家捨300萬元出國獎學金 深耕台灣音樂環境

氣質系校花美女王馨平霸氣捨棄300萬元出國深造獎學金，留下來深耕台灣音樂環境。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-14 20:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年自台灣師大音樂系畢業的氣質系校花美女王馨平超霸氣，放棄美國西北大學提供的300萬元獎學金，毅然決定留在台灣深耕音樂環境，王馨平堅定「有夢就去追」信念，期盼能在台灣多元推廣音樂，讓聆賞音樂會成為台灣平易近人的生活休閒。

6歲起開始學習小提琴的王馨平，考取台師大音樂系後，連續多年通過國外音樂甄試並補助獎學金到義大利、邁阿密及加拿大等地，參與交響樂或國際音樂節演出。

出身音樂家庭的她，不只音樂造詣受肯定，外型又亮麗，大三受到熱門網路節目相中介紹，氣質系校花美女訪問點閱率突破20萬人次，人氣超夯，甚至被廣告商相中，接拍知名家電、手機及飲料廣告。

王馨平：盼聽音樂會成台灣日常

王馨平今年自台師大畢業，原本規畫出國深造，一口氣申請波士頓、紐約及西北大學等研究所，均獲錄取，其中，西北大學音樂研究所甚至提供她幾近全額的2年300萬元獎學金。

但學習之路一路順遂的王馨平卻開始浮現疑問，包括在國外看到國外跨界音樂合作與創作的風氣日盛，又看到不少學成歸國的音樂人與未出國進修者都是教音樂，讓她開始自省出國留學的意義。

此外，國外巡演或研修經驗，也讓王馨平深刻看見當地人士欣賞音樂會如同家常便飯，但在台灣，欣賞音樂會卻是特殊節日的慶祝選項，或是侷限於部份族群的活動，甚至她曾有過在台上演奏苦練許久的柴可夫斯基作品，有觀眾看似無感，等演奏《望春風》時，台下熱情回饋，眾多經驗刺激她想做點不一樣的事。

王馨平毅然決定放棄300萬元的獎學金，選擇留在台灣打拚音樂環境，她說，音樂應是讓人樂於聆賞，而非曲高和寡，更不應有古典或流行的界線，「以前的流行音樂是現在的古典音樂，現在的流行音樂將是未來的古典音樂」，她想做跨界的音樂推廣，讓音樂更平易近人，期盼有朝一日，在台灣聽音樂會也能是習以為常的生活休閒。

18日在台中國家歌劇院登台獻演

王馨平18日將在台中國家歌劇院參與台中市立交響樂團音樂會，推出國人耳熟能詳的古典樂曲及台灣歌謠、國外電影金曲等，開始築夢。