雲林離岸風電廠計畫 環評初審小組裁定通過

2017-11-14 19:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕雲林縣唯一風力發電場址，「雲林離岸風力發電廠」興建計畫今天環評專案小組進行第2次審查，著眼於白海豚、航道等問題，環評委員曾建議考慮縮小開發規模，開發單位也提出相應縮減規劃，並進行生態相關說明。最後專案小組委員經過討論，決議通過此案，但也提出相關建議，並要求補充資料後，再提送環評大會審議。

「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海，開發單位接受上次會議建議，退縮調整開發範圍，面積從121平方公尺縮減成101平方公尺，風場範圍離岸最近距離從6公里增加到7公里，風機數量150部減為120部，單機容量增為6MW至10MW的風機。開發單位說，本案是唯一經過漁會認可，也是少數經過地方政府核可的風電開發案。

環保團體則說，這個風場全場都處於白海豚出現的潛在區域，而且目前對於白海豚的資訊並不完整，是否真的要冒風險通過開發？而依能源需求角度來看，非常不希望乾淨能源是要提供產業製造更多污染，他們強力反對這個案子，希望開發單位撤案。但是如果仍然通過，要如何提供民眾運轉的各種資訊，開發單位應有相關計畫。

支持民眾則認為，台灣需要建設，而且對於核能及火力發電的危害感到憂心，環保團體認為白海豚重要，但他們認為漁民更重要，生計及地方繁榮更重要，因此，他們也要求開發單位，必須提出地方回饋相關計畫，並且可以定期施放一些人工魚苗魚礁。

全案經過3個多小時討論，最後環評初審小組裁定開發案通過，但提出包括刪除風場東北角不規則範圍、優先考慮採用套筒式基樁等建議，也獲得開發單承諾。不過，後續還需補充打樁期間監測水下噪音、鳥類遷徙調查、電纜穿越白海豚棲息地對策、納入地質風險評估及減輕對策、設立環境保護監督小組、除役的因應對策等資料。