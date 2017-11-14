桃園安東青創基地啟用 發展AR/VR/MR主題

桃園市長鄭文燦體驗虛擬太空任務。（記者陳昀攝）

2017-11-14 19:14

［記者陳昀／桃園報導］桃園市青年事務局斥資4千萬元，在桃園區安東街建置的「安東青年創業基地」今天啟用，微軟提供「孵化器」學習課程，要協助青創團隊發展AR/VR/MR等虛擬實境技術。

市長鄭文燦表示，安東青創基地首批甄選8組新創團隊進駐，開發領域包含VR/MR/IOT/數位內容等，市府也引進微軟「孵化器」學習課程，包括Azure雲端運算、資料庫系統和建置雲端科技、大數據分析、MR混合實境科技課程，並提供最新VR/MR頭戴型顯示裝置與運算電腦並外接互動設備。

桃園市青年事務局長陳家濬指出，「外國專業人才延攬及雇用法」、「產創條例」修正法案已在立院三讀通過，未來將結合完整資金引介、一對一業師輔導、產學媒合、市場對接等輔導機制，大幅降低新創團隊的設備及技術門檻，幫助儘早投入市場、搶得先機。

安東青創基地位於桃園區安東街111號，佔地340坪，前身是警察宿舍、衛生局倉庫，因建築老舊而閒置，由於從桃園火車站步行到此只要8分鐘，青年事務局將其重新打造為主題創業基地，內部有新創團隊辦公室8間、開放式共同工作空間，以及VR和MR體驗室各1間、創客室以及48人演講教室各1間。

首批進駐團隊之一的「跨視代科技」執行長陳文昭說，公司經營的是大型典禮、運動賽事的VR轉播，目標發展國外正夯的「Social VR」，在虛擬實境增加互動性，看準「亞洲‧矽谷」計畫的發展，以及未來獲得資金的機會及國際業務的拓展，決定進駐安東青創基地研發。