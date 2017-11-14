獨臂嬤賣臭豆腐養老父母與孫子 生意差仍努力創新

2017-11-14 19:06

〔記者王俊忠／台南報導〕單親二十多年的「獨臂嬤」小敏擺攤賣臭豆腐養老父母與孫子，因孫子躺在紙板睡覺照片於網路流傳，阿嬤臭豆腐去年一度聲名大噪；但阿嬤今年初生病開刀、休息半年，八月起才轉到東區富農街一段重啟爐灶，但生意一直沒起色，一天最少毫無進帳，最多幾百元。她無奈地說，日子難捱，都快活不下去了，希望透過本報找回一些老顧客。

小敏阿嬤說，二十多年前，丈夫把第四個女兒賣掉還債後，就與丈夫離婚，她單親獨力扶養三位女兒，三位女兒長大嫁人，各有家庭照顧壓力，難有餘力照顧他們，如今她帶著兩名年逾八旬的老父、老母與一位患氣喘的孫子生活，受限於法令規定，她低收入資格在二、三年前被取消，只剩四千元身津貼，與女兒們提供的微薄奉養金貼補生活。

阿嬤直說，臭豆腐攤從永康搬到承租的東區富農街一段一一五號住宅，月租近二萬元，八月起開始做生意，但生意一直沒起色，賣臭豆腐收入連同津貼付房租都不夠，她想外出工作，卻因左手斷掌，幾個月來一直遭到排擠，由於臭豆腐生意不好，家計困難，八十二歲老父被迫外出打零工，她很難過地說「是我要奉養父母才對，如今竟變成父母來照顧我？」，有時心灰意冷到都想一死百了！

雖然生意不理想，阿嬤仍接受友人建言、努力創新製作獨特的百香果泡菜作為臭豆腐配菜及漢堡臭豆腐，都是市面臭豆腐攤不曾見過的，盼這些努力能被看見、得到消費者青睞，詢購專線（０六）二六八五三六八或０九０六二五五六八九，也可上網查詢臉書「小敏臭豆腐」。