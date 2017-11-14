「黑暗不能阻止前進」 北中南500K視障接力達陣

「北中南500K視障接力」今天傍晚抵達終點站高雄，前排左一為參與了6天行程的視障跑者林信廷。（記者葛祐豪攝）

2017-11-14 19:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「北中南500K視障接力」今天傍晚抵達終點站高雄，6天行程有40名視障跑者參與，克服了看不見的恐懼，其中，視障跑者林信廷、賴智傑更參與了6天行程，挑戰生命的精神令人感動。

渣打銀行舉辦的「北中南500K視障接力」，由250人次共同協力完成，有40名視障跑者6天共跨越全台12個縣市、完成這場500公里接力跑，今天傍晚抵達終點站渣打銀行北高雄分行。

其中，林信廷、賴智傑連續參與了6天行程，兩人各完成了近90公里的跑程。

林信廷是視障舞者兼運動員，還是廣播與電視節目主持人，曾於2015年拿下金鐘獎行腳節目主持人獎。他於1999年第一次接觸紐約馬拉松，就直接挑戰42公里，從此愛上長跑。

林信廷的路跑生涯，認識了很多陪跑教練，透過一條繩子了解對方。他說：「黑暗是不能阻止前進的」，不論是馬拉松賽、一般生活起居，甚至是就業職場，林信廷克服了看不見的恐懼、克服了內心徬徨的焦慮，面對未來人生，他總是正向充滿光明。

另一名勇腳英雄賴智傑是專業鋼琴調音師，擁有乙級按摩執照，還是棒球隊的強棒，也曾代表台灣到紐約、非洲肯亞參加國際馬拉松比賽。

渣打國際商銀總經理林遠棟說，希望藉由視障朋友堅毅的精神，讓更多人關懷視障朋友多元就業的議題，截至今年10月底，已有382位視障者，透過「渣打看得見的希望視障就業平台」找到工作。