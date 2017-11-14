上游清洗染菊廢水 彰化埔心排水溝見紅

埔心鄉羅厝村竹子排水支流，出現「血流成河」的景象。（記者陳冠備攝）

2017-11-14 19:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉羅厝天主教堂後方的竹子排水支流，經常被民眾發現屢遭排放廢水，有時白有時黑，近日更出現「滿江紅」的畫面，雖然聞起來不臭，可是當地居民擔心廢水有毒，對環境有害。彰化縣環保局進行追查，是上游染菊業者排放食用色素染料所致，雖然無毒，但亂倒廢水仍違反廢棄物管理法規定。

埔心居民康國義表示，竹子排水支流上游通往永靖鄉，原本是乾淨排水溝，還能見魚蝦，可是近年屢有廢水排出，這1年來還出現怪顏色，循上游追查2、3公里發現是一家染菊業者，將菊花浸泡色素的廢水倒入排水溝所致。

康國義說，排廢情況有時一個月就出現好幾次，還曾在排水溝中發現魚死掉，懷疑染料廢水恐有毒，而且廢水流經羅厝村時，若有觀光客在參訪百年歷史的「羅厝天主堂」時都會嚇一跳，還以為發生「命案」，希望有關單位加以查緝與管理。

彰化縣環保局水質保護科科長楊欣怡表示，經通報後隨即派員追查，在上游永靖鄉一染菊業者門口發現染菊桶清洗後的廢水，雖然染菊顏料為食用色素並無毒，不過我方稽查人員仍上前規勸，並告知不得再偷排，否則將依違反廢棄物管理法開罰1200至6000元，限期未改善可處6萬至30萬。

楊欣怡說，染菊廢水因顏色鮮豔，容易造成沿岸居民恐慌，環保局也經常派員稻田尾、永靖花卉產銷班宣導染料再利用、勿偷排觀念。

不具民菊花業者表示，這完全是個人行為，缺乏環保意識導致，業者應在染菊前控制染料水量，若有多餘廢水就集中固定顏色染桶，而且染桶也不需要清洗，下次仍可煮沸再使用，染菊顏色依然鮮豔，並盡量讓廢水量到最少再沖倒馬通即可，減少污染。

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