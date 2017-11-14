思覺失調患者很有才 「畫」心聲受注目

蕭建安的作品畫風鮮明。（記者何玉華攝）

2017-11-14 18:52

〔記者何玉華／新北報導〕罹患思覺失調症、長期在淡水北新醫院治療的蕭建安，5、6年前第一次參加新北市「愛在畫中」身心障礙者繪畫競賽就入選，才華逐漸被發掘，負責畫作賞析多年的前校長鄭玉疊說，蕭建安的作品介於寫實立體派和抽象立體派之間，擅於利用幾何圖形，切割、解構各種自然生態和人物，再加以重組，而且用色大膽，對比強烈，充分顯露內在生命。

43歲的蕭建安在國中發病，一度被強制送醫，隨著治療病情進入穩定期，目前在北新醫院擔任寢室長，協助處理簡易的事務，在職能治療師發現他的繪畫天賦後，提供各種繪畫素材，開啟創作之路。

職能治療師謝宜君說，蕭建安積極進取、上進的態度有別於一般思覺失調症患者，除了繪畫，也主動要求參加合唱團、直笛社，還買陶笛自學，這些生活的點滴都會呈現在他的畫作中，也成為他抒發情緒的管道。

蕭建安的作品畫風鮮明，作品「連體」用不同的色塊切割出每個人物，卻又彼此交錯，鄭玉疊說，作品有立體的空間感，色彩搭配精準且富有變化，讓觀賞者數不清到底看到有幾個人。

蕭建安的作品入選今年「愛在畫中」嚴選組，正在新北市政府3、4樓櫥窗展出，明年1月起轉往板橋遠東百貨公司展出；社會局長張錦麗希望促成有心人，為蕭建安辦個展，讓更多人看到他出色的作品。